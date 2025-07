Circulaire du ministre de la Justice : l’Entente SYTJUST-UNTJ dénonce « une entrave manifeste, illégale et inacceptable »

L’Entente du Syndicat des Travailleurs de la Justice et l'Union Nationale des Travailleurs de la Justice (SYTJUST-UNTJ) a apporté une réponse à la Circulaire du ministre de la Justice, Ousmane Diagne, relatif à des réquisitions visant à assurer la continuité du service public de la Justice.



Ces Travailleurs de la Justice, dans une note en date de ce mardi 22 juillet, portent à la connaissance de « l’opinion publique nationale qu’elle a pris acte, avec la plus grande attention, de la circulaire n° 0551 MJ.DSJ du 18 juillet 2025, émise par Monsieur le ministre de la Justice, relative à des réquisitions visant à assurer la continuité du service public de la Justice ».



Toutefois, les syndicalistes estiment que « la circulaire précitée ne respecte pas ces exigences légales et constitue, de ce fait, une entrave manifeste, illégale et inacceptable à l’exercice du droit de grève, droit fondamental garanti à tout travailleur par la Constitution de la République et les traités internationaux ratifiés par le Sénégal ».



L’entente SYTJUST/UNTJ rappelle avec « la plus grande fermeté que le recours à la réquisition de fonctionnaires ou d’agents publics en situation de grève obéit à un régime juridique rigoureux, défini par la Constitution et les textes pertinents en matière de droit syndical » . En conséquence, l’Entente des Travailleurs de la Justice dénonce avec « vigueur toute tentative d’intimidation ou de remise en cause des droits syndicaux consacrés » .



Elle invite de ce fait, l’ensemble des travailleurs de la Justice à ne donner aucune suite aux « réquisitions illégales » concernant la mise en œuvre de ladite circulaire, précisant que toute « réquisition abusive engage la responsabilité personnelle de son auteur, tant sur le plan administratif que judiciaire ».



Par ailleurs, ces syndicalistes se disent ouverts à un « dialogue sincère et constructif » pour trouver des solutions durables aux préoccupations légitimes des travailleurs de la Justice.