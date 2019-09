Cissé Lo se lâche et promet de déballer les noms des autorités trafiquants de drogue au Procureur

Contre qui est en colère le parlementaire, membre du parti au pouvoir Moustapha Cissé Lo et pourquoi ? Invité sur le plateau de la Dtv, il a tout simplement fait appel au procureur de la République pour une convocation afin de déballer des noms d'autorités impliquées dans le trafic de drogue au Sénégal.



"Que le Procureur me convoque pour que je confirme les accusations que je porte contre des autorités du pays qui sont derrière le trafic de drogue. Si on rasait des immeubles construits à Dakar par ces autorités trafiquants de drogue, il en resterait peu debout", a-t-il déclaré.



Pour rappel, une importante quantité de cocaïne a été récemment saisie au Port de Dakar. Beaucoup de personnes, dont des Italiens et des Allemands, ont été arrêtées par la gendarmerie. Avant que les étrangers n'obtiennent une liberté provisoire. Le cerveau de cette affaire, un surnommé "Toubeye" se serait rendu aux autorités, pour sauver sa vie des menaces de mort de puissants cartels.



Espérons que l'appel du député ne tombe pas dans la mauvaise oreille du Procureur...