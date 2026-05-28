Cité Fadia : L’homme poignardé par son frère cadet succombe à ses blessures, l'agresseur poursuivi pour meurtre

Du nouveau dans l’affaire survenue ce jeudi 29 mai 2026, en pleine célébration de la Tabaski, dans un appartement situé au deuxième étage d’un immeuble de la cité Fadia, dans la commune de Golf Sud.



L' homme poignardé par son frère cadet est mort de ses blessures à l'hôpital Dalal Jamm. Le suspect, identifié comme M. Fall, est désormais poursuivi pour meurtre.



Les faits se sont déroulés vers 13 heures. Alerté d'une violente rixe au sein d'un immeuble de la cité Fadia, le commissariat d'arrondissement de Golf-Sud a dépêché des secours sur place. L'une des personnes impliquées, grièvement blessée, avait déjà été transportée à l'hôpital Dalal Jamm par ses proches et admise en réanimation.



La victime, K. Fall, un mareyeur âgé de 51 ans, a été mortellement poignardée alors qu'il dormait dans sa chambre. Son frère cadet l'a surpris et lui a porté plusieurs coups de couteau.



Après son geste, le suspect, en proie à une vive agitation, a brandi un couteau et lancé divers objets depuis le balcon avant de sauter du deuxième étage. Très remontés, des habitants ont tenté de s'en prendre à lui, mais il a été extrait de la foule grâce à l'intervention rapide des forces de l'ordre.



Une enquête a été ouverte par le commissariat d'arrondissement de Golf-Sud.







