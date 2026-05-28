Meurtre à la cité Fadia : le suspect placé en garde à vue

Le Commissariat d'Arrondissement de Golf Sud a été alerté le 28 mai 2026, vers 13 heures, d'une violente rixe survenue au deuxième étage d'un immeuble de la cité Fadia. Selon les premiers signalements, un blessé grave était en cours d'évacuation tandis que l'agresseur, armé, se serait retranché sur place.



D'après la Police nationale, les agents dépêchés sur les lieux ont immédiatement constaté d'importantes traces de sang sur les murs et au sol. La victime, transportée d'urgence à l'hôpital Dalal Jamm par ses proches avant l'arrivée des forces de l'ordre, y a été admise en réanimation. L'assaillant, quant à lui, s'était barricadé dans une chambre, armé de plusieurs couteaux. Il refusait d'obtempérer et saccageait les biens mobiliers.



Face au profil jugé hautement dangereux de l'individu, qui représentait une menace pour lui-même et pour sa famille, les secours ont sollicité l'appui de la Brigade d'Intervention Polyvalente (BIP). Toutefois, avant l'arrivée des renforts, le suspect a tenté de s'échapper en escaladant le balcon de l'appartement. Il a alors trébuché et fait une chute. Les éléments du commissariat de Golf Sud ont immédiatement procédé à son interpellation et saisi sur lui cinq couteaux.



Les premières investigations, fondées sur le témoignage du frère aîné, révèlent que le mis en cause, manifestement sous l'emprise de stupéfiants, s'en est pris à son frère à la suite d'une altercation d'une grande futilité : un différend lié à la consommation d'abats crus dans le salon.



La police précise que l'agresseur a surpris la victime pendant son sommeil pour lui porter plusieurs coups de couteau. Le suspect, qui n'est pas résident de cet appartement loué par son frère, s'y était rendu la veille, en état d'ivresse, pour les célébrations familiales.



La victime a finalement succombé à ses blessures à l'hôpital Dalal Jamm. Le suspect a été placé en garde à vue pour meurtre, et l'enquête se poursuit.