Cité Fadia : un maçon tombe du troisième étage d’un immeuble et meurt

Un maçon nommé M. Keïta a perdu la vie dans des circonstances tragiques sur son lieu de travail. D’après Les Échos, le maçon âgé de 29 ans, a fait une chute mortelle du troisième étage d’un immeuble en chantier à la Cité Fadia, à Golf Sud.



Selon le journal, le drame est survenu alors que M. Keïta effectuait des travaux en hauteur et qu’il a subitement perdu l’équilibre et s’est violemment retrouvé au sol. Il succombera ensuite de ses blessures.



La même source rapporte que l’autopsie fait état d’une mort par «polytraumatismes avec fracture du crâne ; lésion viscérale et hémorragie externe et interne». La police a ouvert une enquête.