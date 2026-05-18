Religion : La CONACOC fixe la célébration de la Tabaski 2026 au jeudi 28 mai au Sénégal

Réunie ce dimanche 17 mai 2026 dans les locaux de la RTS, la Commission Nationale de Concertation sur le Croissant Lunaire (CONACOC) a publié sa déclaration officielle concernant l'observation de la lune pour le mois de Dhul Hijja (Tabaski).







Après avoir recueilli les rapports de ses 485 représentants répartis dans les différentes localités du pays, et en accord avec les imams et les familles religieuses des 14 régions et 46 départements, la commission a constaté que le croissant lunaire n'a été aperçu nulle part au Sénégal ce dimanche soir.







Par conséquent, le lundi 18 mai complétera le mois lunaire en cours, et le mardi 19 mai 2026 marquera officiellement le premier jour du mois de Dhul Hijja.







En suivant ce calendrier basé sur l'observation locale, la fête de la Tabaski (Aïd al-Adha) sera célébrée sur l'ensemble du territoire national le jeudi 28 mai 2026.





La déclaration, signée par le président de la commission, l'Imam El Hadji Oumar Diène, se conclut par des prières et des vœux de paix adressés à toute la communauté musulmane pour cette célébration majeure.

