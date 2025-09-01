Cité Mixta : le lutteur Pokola admis à l'hôpital Principal après une chute du 3e étage

Le lutteur Pokola, membre de l'écurie Falaye Baldé, a été victime d’une chute du troisième étage d’un immeuble situé à la Cité Mixta de Dakar. Son coach, Codé, a confirmé l’information à PressAfrik.
« Oui, c’est vrai. Pokola a fait une chute. Il est tombé du troisième étage. Il est actuellement à l’hôpital Principal », a-t-il déclaré.
Joint au téléphone, le coach a indiqué ne pas connaître l’heure exacte de l’incident, de même que les circonstances dans lesquelles il s'est produit. « Je ne peux pas dire les circonstances dans lesquelles cet incident s’est produit parce que je n'étais pas sur les lieux. On m'a juste appelé au téléphone pour m'en informer », a-t-il précisé.
Nous y reviendrons avec plus de détails.
« Oui, c’est vrai. Pokola a fait une chute. Il est tombé du troisième étage. Il est actuellement à l’hôpital Principal », a-t-il déclaré.
Joint au téléphone, le coach a indiqué ne pas connaître l’heure exacte de l’incident, de même que les circonstances dans lesquelles il s'est produit. « Je ne peux pas dire les circonstances dans lesquelles cet incident s’est produit parce que je n'étais pas sur les lieux. On m'a juste appelé au téléphone pour m'en informer », a-t-il précisé.
Nous y reviendrons avec plus de détails.
Autres articles
-
🔴 En Direct | Midi Keng : Audition de Hamidou Djiba, une figure controversée du MFDC, Sonko au ...
-
Enquête sur le dossier « Sukuk » : la Dic met à jour des commissions de 5,6 milliards F Cfa
-
Vol et tentative d’évasion à Mbour : le récidiviste Ousmane N. condamné à deux ans de prison ferme
-
Trafic de drogue : un Sénégalais arrêté en Italie
-
Sicap Mbao : Il met en gage le téléphone d'un client contre un "coup complet" avec une prostituée