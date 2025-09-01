Cité Mixta : le lutteur Pokola admis à l'hôpital Principal après une chute du 3e étage

Le lutteur Pokola, membre de l'écurie Falaye Baldé, a été victime d’une chute du troisième étage d’un immeuble situé à la Cité Mixta de Dakar. Son coach, Codé, a confirmé l’information à PressAfrik.



« Oui, c’est vrai. Pokola a fait une chute. Il est tombé du troisième étage. Il est actuellement à l’hôpital Principal », a-t-il déclaré.



Joint au téléphone, le coach a indiqué ne pas connaître l’heure exacte de l’incident, de même que les circonstances dans lesquelles il s'est produit. « Je ne peux pas dire les circonstances dans lesquelles cet incident s’est produit parce que je n'étais pas sur les lieux. On m'a juste appelé au téléphone pour m'en informer », a-t-il précisé.



Nous y reviendrons avec plus de détails.