Cité Mixta : une jeune femme qui parlait au téléphone chute du troisième étage

Une scène dramatique a secoué la Cité Mixta vendredi soir. Une jeune femme est tombée du troisième étage d’un immeuble alors qu’elle était en pleine conversation téléphonique.



Selon des témoins, l’incident s’est produit en début de soirée, provoquant une vive émotion dans le quartier. Alertés, les sapeurs-pompiers sont rapidement.



Une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux montre l’attroupement formé autour de la victime, tandis que les secouristes s’activent à la transporter vers l’ambulance.



La jeune femme, consciente après sa chute, a été évacuée vers un établissement hospitalier pour y recevoir les soins nécessaires. Les circonstances exactes de l’accident restent pour l’heure à éclaircir. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes de cette chute.



