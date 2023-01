Citée comme "comploteurs" dans l'affaire Sweet Beauty, Me Dior Diagne menace Ousmane Sonko

Me Dior Diagne a été citée nommément par Ousmane Sonko comme l'une des "comploteurs" dans l'affaire Sweet Beauty. Face à ces accusations, l'avocate a apporté sa réplique à l'opposant. Elle indique avoir "éprouvé que de la pitié pour un père de famille et époux comme Ousmane Sonko." Mais, elle a menacé le leader de Pastef.



"Ousmane Sonko n’a cessé de me citer comme faisant partie d’un « complot » dont il ferait l’objet dans l’accusation de viol de la part de Adji SARR. Je tiens à lui dire publiquement : Qu’il sait de science certaine que je ne connais aucun des protagonistes qu’il cite dans ces accusations de viol. Ousmane SONKO sait bien que je ne l’ai jamais vu ni connu, encore moins Adji SARR, Ndèye Khady NDIAYE, Sidy Ahmed MBAYE, le Capitaine TOURE, le Docteur GAYE, bref tous ceux qu’il cite en boucle dans cette affaire", se lave -t-elle à grande eau.



L'avocate de rappeler que son accusateur "sait également que j’ai saisi Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre afin que toute la lumière soit faite sur ce SMS qu’il brandit à tout va, sachant pertinemment que je n’en suis pas l’auteure, pour que tout confrère fautif l’ayant partagé soit poursuivi sur le plan disciplinaire." Elle fait remarquer que Ousmane Sonko "sait même que jamais, des réquisitions téléphoniques qu’il évoque, n’ont signalé un appel téléphonique venant de, ou allant vers, moi ".



Me Dior Diagne en déduit que les accusations de l'opposant ne seraient justifiées que par une attaque contre les femmes. " Outre le fait mentir sciemment à mon sujet, je constate son comportement pathologique à martyriser les femmes. Rien que cette passion obsessionnelle envers moi devrait l’amener à accepter de se faire traiter sur le plan psychique", regrette-t-elle.



Elle souligne " Parce que, dit-il, je suis l’épouse de Monsieur Antoine Félix DIOME ? Et alors ? Est-ce suffisant pour s’acharner sur ma personne comme il le fait, et se réfugier de manière aussi lâche et éhontée derrière un prétendu complot que j’aurais orchestré? Et si vraiment j’ai comploté contre sa minable personne, pourquoi ne m’a-t-il pas incluse dans sa plainte déposée contre les prétendus comploteurs ?" S'interroge t-elle.



La robe noire demande à Sonko la preuve de son implication dans fameux « complot » ? Un SMS dont il sait très bien, lui mais aussi ses avocats, que je n’en suis pas l’auteure. Elle invite le leader de Pastef à sortir la "capture d’écran du message, pour qu’on en finisse une bonne fois pour toutes avec ses délires me concernant".



"Ces accusations, à en croire Me Dior Diagne "mensongères ne resteront pas impunies en dépit de mon mépris pour ce lâche qui n'honore pas son statut d'époux, de père de famille, ou même de leader politique", a-t-elle menacé.