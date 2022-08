Civils violentés au Mali: Alioune Tine recommande aux autorités de la transition « d’ouvrir une enquête »

En mission au Mali du 1er au 12 août dernier, sur invitation des autorités de la transition, l’expert indépendant des Nations Unies, Alioune Tine a dénoncé hier, mardi lors d’une conférence de presse sur l’impunité, stigmatisation de certaines communautés maliennes et manque d’accès aux zones. Alioune Tine préconise l’ouverture d’une enquête judiciaire.



Les groupes extrémistes, violents continuent d’être principaux auteurs présumés de la majorité des violations et atteintes aux droits humains au Mali. Des victimes portant sur leurs corps des traces visibles de torture atroces, cruelle et barbares qu’elles auraient subies aux mains des forces de défense et de sécurité maliennes.



« J’ai été particulièrement choqué d’avoir vu de mes propres yeux des victimes portant sur leurs corps les marques visibles de tortures atroces cruelles et barbares qu’elles avaient subies aux mains des forces de sécurité maliennes. Leurs témoignages étaient insoutenables, les auteurs présumés de ces actes auraient soumis leurs victimes à des actes tels que la simulation de noyade et auraient forcé d’autres à se coucher nus sur des tôles chauffées au soleil », a souligné Alioune Tine. Ce dernier a précisé que « ces actes ne doivent absolument pas rester impunis.



Alioune Tine a exhorté aux autorités maliennes à accorder aux organisations et institutions nationales et internationales l’accès aux zones ou des violations de droits de l’homme et atteintes à ces droits ont été commises, afin qu’elles puissent enquêter de manière indépendante et rendre compte des situations.



L’expert a annoncé que depuis sa dernière visite en février, le ministre de la Justice et des droits de l’homme ont assisté sur le fait que la lutte contre l’impunité était au cœur de l’action gouvernementale malien.



Il invite les autorités à intensifier leurs actions en matière de lutte contre l’impunité, y compris en menant à bien les enquêtes judiciaires ouvertes et en traduisant en justice les présumés responsables ou auteurs de violations et atteintes aux droits humains.