Clarence Seedorf se convertit à l’Islam

Clarence Seedorf, figure du football néerlandais, a annoncé sa conversion à l’Islam, ce vendredi 4 mars, via un message sur les réseaux sociaux.



«Merci pour tous les gentils messages envoyés pour célébrer mon entrée dans la famille musulmane. Je suis très heureux et ravi de rejoindre tous les frères et sœurs du monde entier, en particulier mon adorable Sophia qui m'a appris plus en profondeur le sens de l'islam. Je n'ai pas changé de nom et je continuerai à porter le nom que m'ont donné mes parents, Clarence Seedorf! J'envoie tout mon amour à tout le monde», écrit l’ancienne légende du Milan AC.



C’est à Dubaï, aux Émirats arabes unis, que l’ancien joueur a effectué sa conversion, à en croire la presse locale. L’ancien joueur du Real Madrid réside partiellement dans ce pays du Golfe où il possède de nombreux projets d’investissement.