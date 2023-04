Classement FIFA : l’Argentine désormais leader, la France grimpe d’une place

Le nouveau classement FIFA a été dévoilé ce jeudi par l’instance du football mondial. Championne du monde en titre, l’Argentine est désormais leader. La France est quant à elle de retour dans le top 2.



La FIFA a dévoilé ce jeudi le nouveau classement mondial masculin des équipes nationales. Championne du monde en titre en décembre dernier, l’Argentine s’est emparée de la première place pour la première fois depuis 6 ans.



Leader du classement depuis mars 2022, le Brésil chute au 3e rang après son élimination en quarts de finale de Coupe du Monde face à la Croatie (1-1, 4-2 tirs au but).



De son côté, l’équipe de France réalise une jolie opération. Troisièmes lors du dernier classement publié en décembre dernier, les joueurs de Didier Deschamps grimpent d’une place et talonnent désormais leur bourreau de Lusail, l’Argentine.



Avec cette nouvelle position, les Bleus se hissent pour la première fois depuis mai 2021 dans le top 2 du classement FIFA.



Aucun autre mouvement majeur à souligner dans le top 10. La Belgique, éliminée dès la phase de groupe de la dernière Coupe du Monde campe à la 4e position.



L’Angleterre est 5e, suivie des Pays-Bas et de la Croatie. Malgré leurs récentes désillusions, l’Italie, le Portugal et l’Espagne complètent ce top 10.