Classement FIFA : l'Argentine reste au sommet, l'Espagne monte sur le podium, la Belgique dégringole

À l'issue de la Copa America et de l'Euro, la FIFA a actualisé son traditionnel classement des meilleures nations. Le Top 2 reste inchangé avec l'Argentine, vainqueure de la Copa, à la première place et la France, demi-finaliste de l'Euro, juste derrière. L'Espagne gagne 5 places et monte sur le podium après sa victoire à l'Euro contre l'Angleterre. Grands perdants, les Belges sont sixièmes.



En remportant la Copa América, l'Argentine (1re) conforte sa place sur le trône. La France (2e) reste son dauphin après avoir atteint les demi-finales de l’Euro de l'UEFA 2024. Victorieuse de la compétition, l'Espagne (3e, +5) fait coup double en s’installant dans le trio de tête. Finaliste malheureuse, l'Angleterre (4e, +1) s’installe au pied du podium tandis que le Brésil (5e, -1) s’en éloigne.



La Belgique (6e, -3) quitte le Top 5. Suivent les Pays-Bas (7e) et le Portugal (8e, -2). La Colombie (9e, +3) se console de sa finale perdue face à l’Albiceleste en faisant son grand retour dans un club de 10 dans lequel l’Italie maintient sa position.



Au sein du Top 50, deux sélections font de spectaculaires percées après avoir atteint les quarts de finale de leur tournoi respectif : la Turquie (26e, +16) et le Venezuela (37e, +17). Autres progressions notables : celles du Panamá (35e, +8) et du Canada (40e, +8), auteurs de belles performances en Copa América.



Victorieuse de la Coupe des Nations de l’OFC, la Nouvelle-Zélande (94e, +13) réintègre, elle, le Top 100, sept ans après l’avoir quitté. Mais d’autres sélections de la zone Pacifique tirent également leur épingle du jeu. Ainsi les Fidji (153e, +13) et le Vanuatu (162e, +8) réalisent d’importantes progressions.