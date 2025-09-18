Classement FIFA : le Sénégal conserve sa 18ᵉ place mondiale et reste dauphin du Maroc en Afrique

La FIFA a dévoilé, ce jeudi 18 septembre 2025, son nouveau classement des nations à l’issue de la trêve internationale. Le Sénégal, avec un total de 1645,23 points, conserve sa 18ᵉ place mondiale et reste deuxième en Afrique.
Le pays hôte de la prochaine CAN 2025, le Maroc, gagne une place sur le plan mondial et se hisse à la 11ᵉ position, tout en consolidant sa première place sur le continent avec 1768,27 points.
Derrière le Maroc et le Sénégal, on retrouve l’Égypte (3ᵉ en Afrique), suivie de l’Algérie (4ᵉ), de la Côte d’Ivoire (5ᵉ) et du Nigeria (6ᵉ).
Au niveau mondial, le podium reste dominé par l’Espagne, devant la France et l’Argentine, suivies de l’Angleterre et du Portugal.
Le Top 20 africain au classement FIFA
1- Maroc
2- Sénégal
3- Egypte
4- Algérie
5- Côte d’Ivoire
6- Nigéria
7- Tunisie
8- Cameroun
9- Afrique du Sud
10- Mali
11- RD Congo
12- Burkina Faso
13- Cap-Vert
14- Ghana
15- Gabon
16- Guinée
17- Ouganda
18- Zambie
19- Angola
20- Bénin
La prochaine mise à jour du classement FIFA est attendue pour le 23 octobre 2025, après les 9ᵉ et 10ᵉ journées des qualifications à la Coupe du monde 2026 en Afrique.
Le pays hôte de la prochaine CAN 2025, le Maroc, gagne une place sur le plan mondial et se hisse à la 11ᵉ position, tout en consolidant sa première place sur le continent avec 1768,27 points.
Derrière le Maroc et le Sénégal, on retrouve l’Égypte (3ᵉ en Afrique), suivie de l’Algérie (4ᵉ), de la Côte d’Ivoire (5ᵉ) et du Nigeria (6ᵉ).
Au niveau mondial, le podium reste dominé par l’Espagne, devant la France et l’Argentine, suivies de l’Angleterre et du Portugal.
Le Top 20 africain au classement FIFA
1- Maroc
2- Sénégal
3- Egypte
4- Algérie
5- Côte d’Ivoire
6- Nigéria
7- Tunisie
8- Cameroun
9- Afrique du Sud
10- Mali
11- RD Congo
12- Burkina Faso
13- Cap-Vert
14- Ghana
15- Gabon
16- Guinée
17- Ouganda
18- Zambie
19- Angola
20- Bénin
La prochaine mise à jour du classement FIFA est attendue pour le 23 octobre 2025, après les 9ᵉ et 10ᵉ journées des qualifications à la Coupe du monde 2026 en Afrique.
Autres articles
-
L’hécatombe de blessures se poursuit dangereusement au PSG
-
Strasbourg : la sortie explosive de Marc Keller après les attaques contre Emegha
-
Ligue des Champions AFC 2 : Sadio Mané buteur lors du festival offensif d’Al Nassr (5-0)
-
Ligue des Champions : le Bayern Munich dompte Chelsea, Liverpool s’offre l’Atlético sur le fil, Thuram et l’Inter Milan matent l’Ajax Amsterdam
-
Ligue des Champions : Youssoupha Mbodji s’offre un doublé contre Bodø/Glimt