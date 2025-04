Classement FIFA : le Sénégal perd deux places, le Maroc 12e mondial, la Côte d’Ivoire progresse

Le classement FIFA a été mis à jour ce jeudi 3 avril 2025. Sur le plan africain, le Maroc conserve son statut de leader et progresse à la 12ᵉ place mondiale. De son côté, le Sénégal recule de deux places.Toujours deuxième en Afrique, le Sénégal perd du terrain au niveau mondial, reculant de deux rangs pour occuper désormais la 19ᵉ position.En tête du continent, le Maroc continue son ascension en gagnant deux places au classement mondial, se hissant ainsi au 12ᵉ rang et se rapprochant du Top 10.La Côte d’Ivoire enregistre une belle progression avec cinq places gagnées au classement mondial, atteignant désormais la 41ᵉ position. Sur le plan africain, les Éléphants intègrent le Top 5, reléguant le Nigeria à la sixième place.La Tunisie signe également une belle avancée. Précédemment 9ᵉ en Afrique, elle grimpe à la 7ᵉ place continentale et occupe désormais la 49ᵉ position mondiale.1- Maroc (12e)2- Sénégal (19e)3- Égypte (32e)4- Algérie (36e)5- Côte d’Ivoire (41e)6- Nigeria (43e)7- Tunisie (49e)8- Cameroun (50e)9- Mali (53e)10- Afrique du Sud (56e)