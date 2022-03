Classement Fifa: pourquoi le Sénégal a reculé de deux places

Voici quelques éléments probatoires par rapport à ce recul de 2 places. Et mieux, à y voir de près, le Sénégal n’a même pas pu résorber le gap de 2 pts qui le séparait de la Suède 17e en février. Voici pourquoi:



Explications :

La Colombie et le Pays de Galles, qui progressent en passant 17e et 18e, ont remporté leurs matchs, alors que les lions en ont perdu 1, ne se qualifiant qu’aux tirs au but (en gagnant 1-0 dans les 90mn bien entendu).



Lors du classement en date du 10 février 2022, le Sénégal était 18e mondial avec 1587,78 pts, Colombie 19e avec 1585,89 pts, et Galles 20e avec 1578,01 pts. Donc les « Lions » étaient devant la Colombie d’1,89 pt, et de 9,77 pts devant les gallois.



Les autres ont fait mieux:



Or, les Cafeteros battent la Bolivie et le Venezuela lors de cette fenêtre Fifa, au moment où le Pays de Galles assurait sa place en finale des barrages en battant l’Autriche. Cumulé à la défaite au Caire et à la victoire aux TAB, le gap est vite rattrapé pour les poursuivants immédiats.



A titre comparatif, on fait presque notre retard sur la Suède qui nous dépassait de près de 3pts en février, à cause de leur défaite devant la Pologne. Leur victoire contre la République Tchèque fait qu’ils tiennent debout.



La méthode de calcul de la Fifa…



Dans cette fenêtre, le Sénégal perd contre l’Égypte, avant de gagner aux tirs au but. Donc on perd des points avec le 1-0 au Caire, et la victoire aux tirs à au but, qui vaut moins de points qu’une victoire 90mn d’après les coefficients différentiels.



Bien entendu, les calculs de la Fifa se basent sur les algorithmes assez complexes mais compréhensibles tout de même, car l’approche est d’autant plus scientifique qu’elle sert désormais à l’instance FIFA pour hiérarchiser ses groupes en phases finales (chapeaux, ordre de réception etc.).



…est à revoir :



Si vous mettez la victoire des gallois sur la balance, en tenant en compte que le fait que le coefficient d’une victoire UEFA soit largement supérieur à celui d’une victoire CAF, la différence se faire très vite entre le Sénégal et le Pays de Galles.



Pour ce qui est de la Colombie, malgré leur élimination ils enchaînent 2 victoires de rang, au moment où le Sénégal sort d’une défaite et d’une victoire aux TAB. La somme des points fait la différence ici aussi.



Maintenant, la vraie question c’est pourquoi la Fifa continue d’utiliser des coefficients différentiels totalement inégaux et inéquitables en fonction des confédérations. Si l’équité et l’égalité des coefficients sont réglées, le classement serait plus assimilé par ses détracteurs.