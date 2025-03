Classement des partenaires commerciaux : la Chine premier fournisseur du Sénégal en 2024 (ANSD)

Selon les données publiées par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), la Chine dépasse la France et devient premier fournisseur du Sénégal.



Le donnés exploités par la RTS, indiquent qu’en 2024, les importations en provenance de la Chine ont atteint une hausse de 8,3 %, estimé à 848,242 milliards FCFA (soit environ 1,3 milliard d’euros). Tandis que la France arrive en deuxième position des principaux partenaires commerciaux du Sénégal avec une baisse de 17 %, s’établissant à 725,252 milliards FCFA (environ 1,1 milliard d’euros). Elle est suivie par la Russie, les Émirats arabes unis et la Belgique, qui occupent respectivement les 3e, 4e et 5e places avec des importations s’élevant à 578,966 milliards FCFA, 408,962 milliards FCFA et 397,632 milliards FCFA.



Par ailleurs, des pays comme : l’Inde (329,816 milliards FCFA), le Nigeria (314,782 milliards FCFA) et la Turquie (238,935 milliards FCFA) occupent respectivement les 6e, 7e et 8e positions. Le Nicaragua et les États-Unis ferment le top 10 avec des importations estimées à 229,696 milliards FCFA et 198,234 milliards FCFA, renforcent également leur présence dans le classement des dix premiers fournisseurs du Sénégal.



Le total de ces dix pays représente 60 % des importations du Sénégal en 2024, pour un volume total de 4 270 milliards FCFA.



Par contre le Sénégal a enregistré un recul du déficit le même temps, avec une baisse commerciale, qui s’établit à 3 252,3 milliards FCFA en 2024, soit une diminution de 731,06 milliards FCFA par rapport à l’année précédente (3 983,4 milliards FCFA en 2023). Cela s’explique en partie par une légère diminution des importations, qui ont reculé de 0,6 % pour atteindre un total de 7 161,4 milliards FCFA.



Ces performances illustrent l’évolution des dynamiques commerciales du Sénégal, marquées par la montée en puissance de nouveaux partenaires et la diversification des sources d’approvisionnement du pays.