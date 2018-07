Claude Le Roy se fait l'avocat d'Aliou Cissé

Pour le technicien, il faut continuer à l’aider plutôt que de lui chercher des poux dans la tête. « Le Sénégal a montré que c’était une équipe très coordonnée, très structurée, la même chose pour le Nigéria et le Maroc. Il manquait peu de choses pour que ces équipes passent aux huitièmes », a expliqué le plus africain des Français.



Par ailleurs, Le Roy qui s’exprimait sur la participation des équipes africaines au Mondial est d’avis que le « Nigéria, le Maroc, le Sénégal ont montré qu’ils étaient au niveau des meilleures équipes. Le Sénégal est sorti sur des cartons jaunes. J’aimerais bien voir comment ils ont pris ces cartons. Est-ce que le comportement du Japon dans son dernier match ne méritait pas trois ou quatre cartons jaunes ? Ils ont insulté le football dans leur attitude. Le niveau se ressert, il n’y a plus de score énorme comme il y en avait avant. Mais il y a encore du boulot à faire sur la durée : il faut garder les entraîneurs longtemps ».