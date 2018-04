Clément Diop annoncé en Turquie, l'été prochain

Le gardien international sénégalais de Montréal, Clément Diop pourrait rejoindre la Turquie l'été prochain. Depuis l'arrivée du nouveau coach Rémy Garde en janvier dernier, Clément Diop (24 ans) a perdu sa place de titulaire. Ce qui lui donne des envies d'ailleurs pour avoir plus de temps de jeu



Le gardien de but est courtisé par Kasimpasa (9e du Championnat) et Alanyaspor (15e). Mais c’est surtout Besiktas (2e) qui serait le plus avancé sur le dossier. La situation devrait se décanter après la Coupe du monde (14 juin-15 juillet), qu’il pourrait disputer avec le Sénégal en tant que troisième portier.



Avec L’équipe