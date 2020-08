Clément Lenglet ne tarit pas d'éloges sur Sadio Mané et Mo Salah

Le secteur offensif de Liverpool est incarné depuis quelques saisons par Sadio Mané et Mohamed Salah. Grâce à ces deux joueurs, les Reds ont réalisé des performances XXL. Ce qui séduit Clément Lenglet.



Dans un entretien, l’international français a parlé des attaquants phares en Ligue des Champions dont font partie Mané et Salah. De loin, Clément Lenglet suit de près les prestations des deux joueurs phares du club de la Merseyside. Le défenseur du FC Barcelone est épaté par leur complémentarité surtout avec Roberto Firmino.



« …Sadio Mané et Mohamed Salah sont deux joueurs explosifs qui complètent très bien Roberto Firmino, car cela crée des espaces pour les deux autres », a-t-il déclaré, selon Africa Top Sports.



Cette saison, le duo Mohamed Salah et Mané a encore frappé. Le premier a inscrit 20 buts et le deuxième 18 en Premier League.