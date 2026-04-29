Climat social : Le Chef de l'État recevra les cahiers de doléances des syndicats le 1er mai

Le Président de la République a annoncé, lors du Conseil des ministres de ce mercredi 29 avril 2026, la tenue d'une rencontre solennelle avec les organisations de travailleurs à l'occasion de la Fête du Travail. Le vendredi 1er mai, en présence de l'ensemble du gouvernement, le Chef de l'État recevra les cahiers de doléances des centrales syndicales. Cette audience annuelle constitue un moment clé pour évaluer les attentes du monde du travail et maintenir la stabilité sociale à travers un dialogue direct avec les partenaires sociaux
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