Éducation : Le Chef de l'État ordonne l'intégration de l'Histoire générale du Sénégal dans les programmes scolaires

Le Président de la République a fait de la reconquête mémorielle un pilier central de la souveraineté nationale lors du Conseil des ministres de ce mercredi 29 avril 2026. Il a instruit les ministres de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur de vulgariser l'Histoire générale du Sénégal (HGS) dans l'ensemble des programmes scolaires et universitaires. Cette mesure vise à garantir une parfaite maîtrise par les jeunes générations des figures et des faits marquants qui ont forgé l'identité du pays, des origines à nos jours.







Pour soutenir cette ambition, le Chef de l'État a demandé au Ministre de la Culture et au Secrétaire d'État chargé du Patrimoine historique de débloquer les moyens logistiques et financiers nécessaires. L'objectif est d'accélérer la publication des volumes déjà finalisés de l'Histoire générale du Sénégal. Ce vaste projet éditorial, qui mobilise la communauté scientifique depuis plusieurs années, est considéré par la présidence comme une priorité du projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère.







Le Chef de l'État a tenu à féliciter officiellement les universitaires, chercheurs et auteurs impliqués dans la Coordination générale de ce projet titanesque. Il a salué leur contribution essentielle à la valorisation du patrimoine historique national. En érigeant la connaissance de la culture et de l'histoire en priorité d'État, les autorités entendent renforcer le sentiment d'appartenance nationale et offrir aux citoyens des repères endogènes solides.







Cette décision marque un tournant dans la politique éducative du pays, privilégiant une écriture de l'histoire par les Sénégalais eux-mêmes. Elle fait écho au lancement récent d'autres projets mémoriels, comme l'Encyclopédie des figures religieuses. L'intégration de ces travaux dans le cursus scolaire devrait permettre de transformer durablement la perception que les élèves ont de leur passé et de mieux préparer les futurs cadres du pays à porter l'ambition de souveraineté culturelle.

