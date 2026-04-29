Gouvernance : Le Chef de l'État dévoile les projets de réformes de la Justice et du système politique

Le Président de la République a annoncé, lors du Conseil des ministres de ce mercredi 29 avril 2026, une nouvelle étape dans le processus de modernisation des institutions. À un mois de la Journée du Dialogue national prévue le 28 mai, le Chef de l'État a décidé de soumettre à l'appréciation des citoyens les projets de textes issus des dialogues de 2024 et 2025. Ces documents font suite à une relecture inclusive des recommandations portant sur la réforme de la justice et du système politique sénégalais.







Cette démarche vise à renforcer le caractère participatif de la vie démocratique. Les textes présentés ambitionnent de transformer en profondeur la gouvernance publique et le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Parallèlement, un volet important est consacré au renforcement du système électoral pour garantir une stabilité durable et une transparence accrue lors des futurs scrutins. Le Président souligne que ces réformes sont le fruit de consensus obtenus lors des précédentes sessions de concertation nationale.







Le Chef de l'État a rappelé que la date du 28 mai, instituée Journée du Dialogue national, constitue désormais un rendez-vous majeur de l'agenda républicain. Selon lui, le dialogue ne doit pas être un événement ponctuel mais un principe directeur du fonctionnement de la démocratie sénégalaise. Cette approche est présentée comme un facteur clé pour assurer l'efficacité des pouvoirs publics et une gestion inclusive des affaires de la cité.







Le partage de ces avant-projets de lois avec le grand public marque la volonté de transparence du pouvoir exécutif avant l'ouverture des prochains débats parlementaires. Les citoyens et les acteurs de la société civile sont ainsi invités à s'approprier ces réformes qui dessinent les contours du renouveau démocratique. Cette communication intervient alors que le gouvernement s'attèle à la mise en œuvre opérationnelle des grandes orientations de la Vision Sénégal 2050.

