Politique étrangère : Le Sénégal mise sur une diplomatie économique pour porter la Vision 2050

Le Président de la République a fixé les nouveaux caps de la politique étrangère sénégalaise lors du Conseil des ministres de ce mercredi 29 avril 2026. Faisant suite à la 7ème Conférence des ambassadeurs et consuls tenue le 18 avril dernier, le Chef de l'État a ordonné l'ancrage systématique d'une véritable diplomatie économique. Cette nouvelle orientation vise à accompagner la Vision Sénégal 2050 en faisant des représentations diplomatiques des leviers de croissance et d'attractivité.







Pour concrétiser cette ambition, le gouvernement doit élaborer, avant la fin du mois de juin 2026, une nouvelle Stratégie de Coopération internationale et de Partenariats. Le Premier ministre a reçu instruction de renforcer les moyens humains et financiers des ambassades, désormais orientés vers la culture de résultats. Un programme quinquennal de modernisation du réseau diplomatique sera également lancé pour améliorer les conditions de travail et la représentativité du Sénégal à l'étranger.







Le Chef de l'État a défini trois piliers majeurs pour cette action internationale : la promotion de l'attractivité du pays pour les investisseurs, la mobilisation de financements bilatéraux et multilatéraux avantageux, et le développement de partenariats stratégiques. Parallèlement, la diplomatie sénégalaise devra maintenir ses fondamentaux basés sur le bon voisinage, l'intégration africaine et le multilatéralisme.







Un volet social important a également été souligné concernant la diaspora. Le Président demande une accélération des procédures pour l'obtention des cartes d'identité et des passeports, ainsi que le déploiement d'un programme spécial pour accompagner les investissements des Sénégalais de l'extérieur. L'objectif est de transformer la diaspora en un acteur économique de premier plan, capable de contribuer directement au développement national à travers des projets structurants et sécurisés.

