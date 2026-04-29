Saudi Pro League : Al Nassr de Sadio Mané enchaîne et se rapproche du titre

Al-Nassr s’est imposé (2-0) face à Al-Ahli Saudi ce mercredi lors de la 30e journée de la Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo et Kingsley Coman ont inscrit les deux buts de la rencontre.
Avec cette victoire, Sadio Mané et ses coéquipiers enchaînent un 16e succès consécutif en championnat et se rapprochent un peu plus du titre en Arabie Saoudite.
Al-Nassr compte désormais 8 points d’avance sur son dauphin Al-Hilal, qui totalise 71 points mais avec un match en retard. De son côté, Al-Ahli d’Édouard Mendy occupe la troisième place avec 66 points.
Avec cette victoire, Sadio Mané et ses coéquipiers enchaînent un 16e succès consécutif en championnat et se rapprochent un peu plus du titre en Arabie Saoudite.
Al-Nassr compte désormais 8 points d’avance sur son dauphin Al-Hilal, qui totalise 71 points mais avec un match en retard. De son côté, Al-Ahli d’Édouard Mendy occupe la troisième place avec 66 points.
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