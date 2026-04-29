Développement : Le Chef de l'État ordonne la refondation agricole et le désenclavement de la région de Kolda

Le Président de la République a dressé le bilan de sa tournée économique au Fouladou lors du Conseil des ministres de ce mercredi 29 avril 2026. Après avoir visité les départements de Kolda, Vélingara et Médina Yoro Foulah du 23 au 25 avril, le Chef de l'État a instruit le gouvernement d'accélérer la transformation structurelle de la région. L'objectif est de consolider la vocation agricole et industrielle de cette zone stratégique pour la souveraineté alimentaire du Sénégal.







Le secteur agricole est au cœur de ces nouvelles orientations. Le ministre de l’Agriculture a reçu pour mission de définir de nouvelles lettres de mission pour la SODAGRI et la SODEFITEX. Cette réforme vise à redynamiser les filières cotonnière et arachidière tout en augmentant les aménagements hydroagricoles du bassin de l’Anambé pour doper la production de riz. Le Président insiste sur une collaboration étroite avec les producteurs locaux pour réussir cette refondation de la politique agricole nationale.







Le désenclavement de la région constitue le second pilier des directives présidentielles. Le gouvernement doit accélérer la réhabilitation de l’aéroport de Kolda et finaliser les projets routiers en cours pour faciliter la circulation des biens et des personnes. Parallèlement, un vaste programme d'infrastructures scolaires et sanitaires sera engagé pour améliorer les services sociaux de base, tandis que la protection du patrimoine forestier, durement éprouvé dans cette zone, demeure une priorité environnementale absolue.







Enfin, le Premier ministre a été chargé de veiller au fonctionnement optimal des services publics et au renforcement du patrimoine bâti de l’État dans la région. Le Chef de l'État a tenu à remercier les populations, les élus et les autorités religieuses pour leur mobilisation lors de sa visite. Ces mesures marquent la volonté du pouvoir central de faire de Kolda un pôle de développement durable, capable de transformer ses riches ressources naturelles en richesses partagées pour les populations locales.

