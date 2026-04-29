Ligue des champions : l'Atlético Madrid et Arsenal font match nul

Après le festival de buts entre le PSG et le Bayern Munich mardi, l'Atlético Madrid et Arsenal ont proposé un match moins prolifique en demi-finale de Ligue des champions. Les deux clubs se sont neutralisés 1-1 et tout restera à faire lors du retour mardi à Londres.
Les buts ont été inscrits sur pénalty, Viktor Gyökeres ouvrant la marque pour Arsenal (44e), Julian Alvarez répliquant pour l'Atlético (56e).
Même si Antoine Griezmann et les Colchoneros ont multiplié les offensives en seconde période, butant sur le portier des Gunners David Raya, l'opposition n'a pas atteint l'intensité spectaculaire de la demi-finale de la veille.
Les buts ont été inscrits sur pénalty, Viktor Gyökeres ouvrant la marque pour Arsenal (44e), Julian Alvarez répliquant pour l'Atlético (56e).
Même si Antoine Griezmann et les Colchoneros ont multiplié les offensives en seconde période, butant sur le portier des Gunners David Raya, l'opposition n'a pas atteint l'intensité spectaculaire de la demi-finale de la veille.
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