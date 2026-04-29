Culture : Le Sénégal devient la capitale africaine de la danse pour la Biennale 2026

Le Sénégal accueille, du 29 avril au 3 mai 2026, la Biennale de la Danse en Afrique (BDA). Pour cette édition historique, l’événement itinérant né en 1997 à Luanda pose ses scènes à l’École des Sables de Toubab Dialaw. L'ouverture officielle de cette manifestation majeure coïncide avec la Journée internationale de la danse, plaçant le pays au cœur de la création chorégraphique mondiale sous la direction artistique de la célèbre Germaine Acogny.







La programmation réunit 25 compagnies sélectionnées parmi plus de 300 candidatures, dont 10 groupes sénégalais. Sous la direction artistique associée de Gacirah Diagne et Hardo Ka, le festival propose des créations originales, des premières mondiales, des masterclasses et des expositions. Après l'étape de Toubab Dialaw, la Biennale investira la ville de Dakar du 4 au 6 mai, avec des représentations au Théâtre National Daniel Sorano, à l’Institut français et au Village de la Biennale à Kër Aloopho.







Cette édition 2026 est conçue comme un hommage vivant à Germaine Acogny, figure tutélaire de la danse contemporaine sur le continent. Au-delà de la scène, l'exposition Les 7 Piliers de la Danse prolonge cet hommage en réunissant de grands noms des arts plastiques sénégalais tels que Viyé Diba, Soly Cissé et El Hadj Sy. L’événement se veut également un marché chorégraphique d'envergure : plus de 200 programmateurs internationaux sont attendus pour rencontrer les compagnies africaines et favoriser leur diffusion à l'international.







Le Ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, partenaire de l’événement aux côtés de l’Institut français et de l’Ambassade de France, souligne l’importance des tables rondes prévues sur la formation et les politiques culturelles. Pour le ministre Amadou Ba, ce rendez-vous est une opportunité unique de renforcer la mobilité des artistes et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour l'industrie créative africaine. Le succès de cette édition repose sur une collaboration étroite entre les institutions nationales et les partenaires internationaux.

