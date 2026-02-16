Soudan : 28 civils tués dans des frappes de drones au Nord-Kordofan

Le collectif soudanais « Emergency Lawyers » a annoncé, lundi, la mort de 28 personnes et des dizaines de blessés à la suite de bombardements par drones ayant visé un marché dans le département de Sodari, dans l'État du Nord-Kordofan.



L'organisation non gouvernementale de défense des droits humains a précisé dans un communiqué que des drones avaient frappé, dimanche soir, le marché de la zone d'Al-Safiya, situé dans le département de Sodari. Le bilan initial de 28 morts et de dizaines de blessés est susceptible de s'alourdir.



Le collectif n'a pas désigné la partie responsable de ces frappes. Toutefois, si les autorités soudanaises et diverses organisations de défense des droits de l'homme accusent régulièrement les Forces de soutien rapide (FSR) de cibler des installations civiles, ces dernières ne commentent généralement pas ces allégations, affirmant agir pour la « protection des civils ».



Une violation « grave » du droit international



Condamnant fermement le bombardement, « Emergency Lawyers » a imputé à « la partie exécutante l'entière responsabilité des conséquences de cette attaque ».

L'organisation a souligné que le ciblage des marchés et des biens à caractère civil constitue une « violation grave du droit international humanitaire » et une « atteinte flagrante au principe de protection des civils pendant les conflits ».



L'organisation a insisté sur le fait que « l'utilisation récurrente de drones pour cibler des zones habitées reflète un mépris dangereux pour la vie des civils ». Elle a exigé l'arrêt immédiat du ciblage des biens civils, le respect des règles du droit international humanitaire et une action « immédiate » pour protéger les populations.



Depuis le 25 octobre dernier, les trois États du Kordofan (Nord, Ouest et Sud) sont le théâtre d'affrontements acharnés entre l'armée soudanaise et les FSR.



Depuis avril 2023, les FSR et l'armée s'affrontent sur fond de désaccords concernant l'unification de l'institution militaire. Ce conflit a plongé le pays dans une famine causant la mort de dizaines de milliers de personnes et le déplacement de près de 13 millions de civils.