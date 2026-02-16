Sommet de l’OPDAD à Addis-Abeba : Marie Khone Faye plaide pour l’autonomisation des femmes

La Première dame du Sénégal, Marie Khone Faye, a marqué de sa présence la 30e Assemblée générale ordinaire de l’Organisation des Premières Dames d’Afrique pour le Développement (OPDAD). Cette rencontre de haut niveau s'est déroulée du 11 au 15 février 2026 à Addis-Abeba, en Éthiopie, en marge du sommet de l'Union africaine.



Cette session annuelle a réuni les Premières Dames du continent africain, aux côtés de partenaires au développement, de conseillers et de représentants de la société civile. L'événement a servi de plateforme pour le partage d'expériences et l'identification de bonnes pratiques visant à transformer les conditions de vie des populations vulnérables.



L’enjeu principal de ces assises était de renforcer la coordination des stratégies de plaidoyer à l'échelle continentale. Cette synergie d'actions est jugée essentielle par l'organisation pour garantir la cohérence et l'efficacité des futures initiatives de développement portées par les épouses des chefs d'État.



Lors des sessions de travail, Marie Khone Faye a porté la voix du Sénégal en réaffirmant son engagement ferme en faveur de la résilience et de l’autonomisation économique des femmes. Elle a insisté sur la nécessité de placer les femmes et les filles au centre des priorités de l’Agenda 2063 de l’Union africaine, le cadre stratégique pour la transformation socio-économique du continent.



Cette participation souligne la volonté de la Première dame du Sénégal de s'impliquer activement dans les dynamiques régionales de plaidoyer, notamment sur les questions liées à l'éducation, à la santé et à l'inclusion financière des femmes.