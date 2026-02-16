Crise à l'UCAD : le Collectif des amicales dénonce une « traque » et exige la libération des étudiants

Le Collectif des amicales de l'UCAD, organe de défense des intérêts des étudiants, s'est prononcé sur la situation judiciaire de ses membres et dénonce un durcissement de la part des autorités.



Dans un communiqué publié ce lundi 16 février 2026, le Collectif informe l'opinion publique que les trois représentants des étudiants, Demba Ka, Waly Faye et Bathie Fall, ont bénéficié d'un retour de parquet. Malgré cette étape de la procédure, la structure estudiantine maintient sa position initiale : elle qualifie ces arrestations d'« arbitraires et injustifiées ».



Le communiqué réaffirme que « le Collectif demeure la seule entité légitime pour engager un dialogue avec les autorités universitaires et étatiques afin de trouver une issue durable à la crise actuelle ».



Les représentants des étudiants déplorent ce qu'ils considèrent comme une volonté délibérée de l'autorité d'exclure la négociation au profit d'un rapport de force. Un nouvel incident a d'ailleurs été signalé lors de l'audience des trois délégués notamment l'arrestation d'un autre étudiant, Mor Diouf. Ce dernier a été interpellé par les forces de l'ordre au niveau du Tribunal de Grande Instance alors qu'il était venu apporter son soutien à ses camarades.



« Le Collectif dénonce avec fermeté ces actes qu'il assimile à une traque visant des étudiants mobilisés pour leur cause » et « exige la libération immédiate et sans condition » de l'ensemble des étudiants actuellement placés en détention.



En signe de protestation, la structure a annoncé la publication d'un mot d'ordre imminent, prévu ce soir à 20 heures sur l'ensemble de ses canaux officiels. Le Collectif appelle la communauté estudiantine, ainsi que les élèves, à la solidarité et à la mobilisation générale pour défendre les intérêts des étudiants.