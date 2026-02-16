UCAD : le Collectif des amicales décrète trois jours de cessation de toute activité pédagogique au Sénégal

À la suite du retour de parquet des trois représentants étudiants, à savoir Demba Ka, Waly Faye et Bathie Fall, le Collectif des Amicales de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a décidé de durcir le ton.



Le Collectif a décrété la cessation de toute activité pédagogique sur toute l'étendue du territoire national le mardi, mercredi et jeudi



Les étudiants invitent les présidents de gouvernements scolaires de faire respecter ce mot d'ordre dans les établissements publics comme privés. Les amicales locales sont, quant à elles, chargées de veiller à la bonne application et au strict respect de cette décision.



Le Collectif conditionne la reprise des cours à la satisfaction de ses revendications, notamment la libération des représentants étudiants détenus, la lumière sur la mort de Abdoulaye Ba et le paiement intégral des rappels de bourse.