Clôture des JOJ Dakar 2026 : Kiiraay félicite Diomaye et le COJOJ et appelle à «préserver l'héritage» des Jeux

Au Sénégal, Kiiraay, le parti présidentiel, a adressé «ses chaleureuses félicitations» au chef d’Etat Diomaye Faye, au Comité d'organisation et à l'ensemble des acteurs ayant contribué au grand succès des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Dans son communiqué publié ce vendredi 13 novembre 2026, la formation «appelle à la préservation de cet héritage à travers la promotion du civisme, de la discipline, de la propreté et de la responsabilité citoyenne».



Le parti a salué « cette mobilisation collective » et « les efforts déployés pour faire de cet événement un rendez-vous international réussi pour le Sénégal». Il estime que cette dynamique collective a permis au pays d'offrir une organisation à la hauteur de l'enjeu olympique.



«Les JOJ s'achèvent, mais l'engagement pour un Sénégal propre, moderne et exemplaire doit se poursuivre», souligne le communiqué, ajoutant que cette dynamique «s'inscrit dans l'ambition de transformation portée Bassirou Diomaye Faye».



Les Jeux Olympiques de la Jeunesse se sont déroulés du 31 octobre au 13 novembre 2026 au Sénégal (Dakar, Diamniadio et Saly). Le pays hôte a terminé à la 6e place mondiale avec un bilan historique de 12 médailles (5 en or et 7 en bronze).

