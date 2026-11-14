Quand l'Afrique s'empare des codes de «GTA» pour créer ses propres mondes

Qu'est-ce qu'on aime dans GTA ? Sa capacité à nous plonger dans une version fictive mais très reconnaissable des grandes villes américaines. On peut s'y balader en voiture, à pied ou à moto, explorer les quartiers, rencontrer des personnages et vivre une vie parallèle. C'est justement cette liberté que reprennent les développeurs africains pour créer leurs propres mondes ouverts.



Cazafonia : un récit inspiré du rap et de la culture populaire marocaine



C’est ainsi qu’au Maroc, le jeu Cazafonia est en train d’être développé par AJB Games en prenant pour inspiration la licence GTA mais adaptée à travers l’histoire du rappeur marocain Dizzy Dros, une légende locale. Cazafonia propose de se balader dans un monde ouvert dans les rues de Casablanca, et retrace le parcours du rappeur. La musique du jeu est d’ailleurs conçue par le rappeur lui-même, et mélange rap, pop et sonorités locales. Le jeu a été annoncé cette année au Morocco Gaming Expo à Rabat et prévoit de sortir une démo prochainement.



Babi City : le jeu ivoirien qui propose une immersion à Yopougon



Yopougon est une célèbre commune de Côte d’Ivoire connue pour son ambiance festive et dynamique. Stéphane Malick Ocho le développeur de Babi City a souhaité créer un jeu auquel pourraient s’identifier les Ivoiriens. Babi City, à l’instar de Vice City de GTA, existe pour combler le manque de représentations africaines dans les jeux vidéo.



GTB : un jeu d'enquête narratif made in Bénin



GTB ou Gbê Town Bénin est un jeu en monde ouvert créé par Emar Games qui nous met dans la peau de Sènan Dossou, 24 ans, un jeune homme qui revient à Cotonou dix ans après la mystérieuse disparition de son père. Alors que l'épave d'un ancien cargo doit être démantelée, Sènan dispose de trois jours pour découvrir ce qui s'est réellement passé. Le jeu mélange donc exploration et enquête et s’inspire des rues de Cotonou pour créer l’immersion.



Vous l'aurez compris, ces développeurs africains s'approprient les codes de GTA pour raconter leurs propres histoires et faire découvrir des villes, des cultures et des imaginaires encore trop peu représentés dans les jeux vidéo.



Et même si Babi City, GTB et Cazafonia sont encore en développement, ces projets montrent une chose : les développeurs africains n'attendent plus que les grands studios internationaux racontent leurs histoires. Ils construisent eux-mêmes leurs mondes ouverts. En attendant, GTA VI sortira le 19 novembre 2026 et devrait attirer des joueurs du monde entier, y compris sur le continent africain