Mali: attaques du Jnim contre des civils dans les régions de Ségou et Mopti

Dimanche dernier, vers 17 heures, un drone frappe le marché de Nampala, région de Ségou, et tue un civil : un boucher et conducteur de camions venu de Niono. Une dizaine d'autres personnes sont blessées, dont trois gravement. « Certains d'entre eux étaient en train de jouer aux dames », raconte un notable de la zone. L'armée malienne frappe souvent les marchés, où les jihadistes peuvent venir s'approvisionner, sans considération pour les civils présents. Nombreux sont ceux qui ont péri de cette manière. Mais dans ce cas précis, les sources jointes par RFI n'ont aucun doute : ce sont les jihadistes qui ont tiré.



Accrochage et représailles

Le Jnim cible habituellement des objectifs militaires, des civils accusés de collaborer avec l'armée ou des villages sous protection de chasseurs traditionnels dozos. Rien de tout cela à Nampala, assurent les sources jointes par RFI. Mais plus tôt dans la journée, à une quarantaine de kilomètres, au cours d'un accrochage, l'armée aurait tué plusieurs combattants jihadistes avant de se replier à Nampala. Les jihadistes auraient agi en représailles : « Il y avait deux véhicules militaires au marché, raconte une source locale, mais ils ont tiré à côté. » Les jihadistes du Jnim, qui dénoncent régulièrement les bavures ou exactions de l'armée, n'ont pas revendiqué cette attaque.



Villages vidés de leurs habitants

Des villages protégés par des chasseurs dozos et qui refusent de se soumettre aux jihadistes, le Jnim en a justement ciblé quatre depuis le début du mois, dans la région de Mopti. Selon les sources locales jointes par RFI, entre le 3 et le 5 novembre, Diengo, Goundaka et Djongué-Bambara, dans la commune de Fakala, et Kabio, dans la commune de Soye, se sont vidés de leurs habitants, contraints à la fuite par la multiplication des attaques et des tirs de drones du Jnim. Les populations se sont déplacées vers Mopti, Djenné ou encore Sofara.

