Maintien des filles à l'école: 493 570 647 FCFA mobilisés pour 18 893 kits scolaires et 5 925 kits d'hygiène menstruelle

Plus de 493 millions de FCFA ont été mobilisés pour soutenir la scolarisation des filles au Sénégal. D'un montant total de 493 570 647 FCFA, l'opération menée dans le cadre du sous-projet « Maintien des filles à l'école » du programme SWEDD+ Sénégal prévoit la distribution de 18 893 kits scolaires, évalués à 211 692 147 FCFA, et de 5 925 kits d'hygiène menstruelle, d'une valeur de 281 878 500 FCFA. Les équipements ont été remis au ministère de l'Éducation nationale en vue de leur distribution aux adolescentes bénéficiaires.



Selon les informations rapportées par Le Soleil, la cérémonie officielle de réception et de lancement de la distribution s'est tenue ce vendredi 13 novembre 2026. Elle a été coprésidée par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, et la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Marie Angélique Mame Selbé Diouf. L'initiative bénéficie de l'appui de la Banque mondiale et du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP).



Les kits scolaires visent à réduire les charges des familles et à faciliter l'accès des filles aux fournitures. Les kits d'hygiène menstruelle doivent, eux, préserver la santé et la dignité des adolescentes et favoriser leur présence régulière en classe. Pour le ministre Moustapha Mamba Guirassy, l'accès à l'éducation ne se limite pas à l'inscription : « Il suppose que chaque enfant puisse apprendre dans des conditions dignes et favorables jusqu'à son terme ».



Au-delà de l'appui matériel, le projet veut lever les obstacles qui fragilisent le parcours scolaire des filles, notamment les difficultés économiques des familles et les contraintes liées à la gestion de l'hygiène menstruelle. En agissant sur ces facteurs de vulnérabilité, les autorités entendent créer un «environnement scolaire plus favorable, où aucune adolescente ne renonce à son éducation pour des raisons matérielles ou sanitaires»..