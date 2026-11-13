Projet de loi de finances 2027 : le Collectif Noo Lank fustige les tensions politiques et menace d’appeler à une manifestation pacifique

Le Collectif Noo Lank a publié un communiqué de presse pour exprimer ses inquiétudes face aux tensions autour de l’examen du projet de loi de finances initiale de l’exercice 2027. L’organisation civile a rappelé que « Le budget de la Nation ne doit ni devenir un instrument de confrontation politique ni être pris en otage par des rivalités institutionnelles ».



Le Collectif Noo Lank a condamné ouvertement les clivages politiques, les calculs partisans et les postures politiciennes qui menacent le processus budgétaire. Le mouvement a souligné que les populations subissent toujours la cherté de la vie, la précarité et le manque d’emplois, alors qu’une large part de la jeunesse manque de perspectives.



Le Collectif Noo Lank a évoqué ensuite le naufrage de Lompoul, un drame de la migration irrégulière qui a causé 42 décès et a laissé un seul survivant. Pour cette plateforme citoyenne, cette tragédie illustre l’insuffisance des politiques publiques en matière d’emploi, de formation et d’insertion professionnelle. Le mouvement a jugé que l’État assume ses responsabilités uniquement par des réponses structurelles, au-delà de la seule surveillance maritime.



Le Collectif Noo Lank a exhorté enfin l’Exécutif et le législatif à dépasser leurs querelles pour prioriser les urgences sociales. L’organisation a averti qu’elle « n’exclura pas d’appeler à une grande manifestation pacifique si cette situation devait perdurer, afin d’exiger le respect de la dignité humaine, la prise en charge des urgences sociales et des réponses concrètes aux aspirations légitimes des populations ». Le mouvement a conclu que « Le temps de la responsabilité doit désormais prendre le dessus sur celui des calculs politiques ».