Système éducatif national : le MOHEBS conforte ses orientations avec un taux de 72% de réussite en lecture selon le docteur Cheikh Beye

Le docteur Cheikh Beye publiait une contribution dans le journal Le Soleil. Cette tribune rapportait les éléments de l'évaluation du Pasec pour l'année 2024. L'auteur écrivait que « les résultats du PASEC 2024 mettent en évidence des acquis prometteurs du Sénégal en matière d’apprentissage de la lecture, particulièrement au début du cycle primaire ».



Le coordonnateur du Modèle harmonisé d’Enseignement bilingue au Sénégal, désigné par l'acronyme MOHEBS, signalait que 72% des écoliers obtenaient le seuil minimal de compétence en lecture. Cette performance confortait la pertinence des orientations de ce programme.



L'analyste examinait les enseignements de cette évaluation internationale, de même que les progrès et les défis. Cette réflexion mettait en lumière le rôle des langues nationales dans l'élévation de la qualité des savoirs et dans la transformation du système éducatif.

