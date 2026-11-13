Conférence internationale au Caire : le Sénégal partage son expérience sur l’autonomisation économique des femmes

La Directrice de l’Autonomisation économique de la Femme, le docteur Nancy Ndour, a représenté la ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, Marie Angélique Mame Selbé Diouf, à la Conférence internationale du Caire, selon un communiqué officiel. Cet événement s’est tenu les 10 et 11 novembre 2026 en République arabe d’Égypte, à l’initiative du Conseil national de la Femme d’Égypte et de l’Organisation pour le Développement de la Femme.
La rencontre portait sur le thème « Autonomisation des femmes pour une famille plus stable » et offrait un cadre d’échanges sur la contribution féminine au développement socio-économique. Le docteur Nancy Ndour a pris part à la première session de panels qui traitait du sous-thème « Autonomisation économique des femmes et renforcement de leur rôle dans le développement et la stabilité familiale ».
Lors de son intervention, la représentante sénégalaise a exposé les politiques publiques et les orientations stratégiques de l’État du Sénégal pour faciliter l’accès des femmes aux ressources productives. Elle a également mis en lumière diverses expériences concrètes au sein de son département ministériel ainsi que dans d’autres ministères sectoriels, illustrant la dynamique nationale en faveur du pouvoir d’agir des femmes et de la stabilité familiale.
La rencontre portait sur le thème « Autonomisation des femmes pour une famille plus stable » et offrait un cadre d’échanges sur la contribution féminine au développement socio-économique. Le docteur Nancy Ndour a pris part à la première session de panels qui traitait du sous-thème « Autonomisation économique des femmes et renforcement de leur rôle dans le développement et la stabilité familiale ».
Lors de son intervention, la représentante sénégalaise a exposé les politiques publiques et les orientations stratégiques de l’État du Sénégal pour faciliter l’accès des femmes aux ressources productives. Elle a également mis en lumière diverses expériences concrètes au sein de son département ministériel ainsi que dans d’autres ministères sectoriels, illustrant la dynamique nationale en faveur du pouvoir d’agir des femmes et de la stabilité familiale.
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