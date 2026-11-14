Présidentielle au Cap-Vert : près de 420 000 électeurs appelés aux urnes ce dimanche 15 novembre

Le Cap-Vert s'apprête à élire son président ce dimanche 15 novembre. Pour ce premier tour, l'organe chargé d'organiser le scrutin a recensé 419 448 personnes inscrites sur les listes électorales. Six dossiers de candidature ont été validés de manière définitive, selon des informations rapportées par ApaNews.



Jeudi 12 novembre, au TechPark de Praia, la Commission nationale des élections a rencontré les délégations internationales chargées de suivre le scrutin. Étaient notamment présents des représentants de l'Union africaine, de la Cédéao, de la CPLP, du réseau des administrations électorales lusophones, de la Francophonie et du Bureau des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. L'objectif était de présenter l'état des préparatifs, le dispositif de sécurisation et l'organisation logistique du jour du vote.



343 065 électeurs voteront à l'intérieur du pays



D'après les chiffres communiqués, 343 065 électeurs voteront à l'intérieur du pays, soit 81,8 % du total, contre 76 383 résidant à l'étranger, soit 18,2 %. Le pays disposera de 1 302 bureaux de vote, dont 1 059 sur le territoire national et 243 hors du pays.



Le vote de la diaspora s'organisera dans 19 États, sur quatre continents. En Afrique, 9 723 inscrits sont répartis dans cinq pays : le Sénégal, la Guinée-Bissau, l'Angola, le Maroc et Sao Tomé-et-Principe. L'Angola concentre à lui seul 3 613 électeurs dans la région. Les Amériques comptent 14 926 inscrits, tandis que l'Europe et le reste du monde en rassemblent 51 734.



Pour assurer la logistique, 43 délégations ont été mises en place, 22 au Cap-Vert et 21 à l'étranger. Le Portugal en accueille trois à lui seul, en raison de l'importance de la communauté capverdienne qui y vit. Plus de 7 000 agents des bureaux de vote ont été formés pour assurer la régularité des opérations. À la veille du scrutin, six réclamations avaient été déposées, dont la plupart déjà traitées et classées.



Afin de faciliter l'accès au vote, toujours selon ApaNews, un dispositif dénommé « Voto Acessível » a été annoncé. Il prévoit un transport gratuit, sur inscription préalable, au profit des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des personnes à mobilité réduite et des malades. Des outils en langue des signes capverdienne, des documents en langage facile à lire, des gabarits en braille et la possibilité de se faire assister dans l'isoloir sont également prévus.



Six candidats pour un siège



Six noms figurent sur les bulletins, dont l'ordre a été déterminé par tirage au sort effectué par la juridiction constitutionnelle : Antero Lúcio Lopes Francês Tavares, Casimiro Jesus Lopes de Pina, José Maria Pereira Neves, Gilson João dos Santos Alves, Joana Gomes Rosa Amado, unique femme candidate, et Loisito Tavares de Sousa. La liste officielle avait été rendue publique le 30 septembre 2026.



Lancée le 29 octobre, la campagne s'est terminée vendredi 13 novembre. L'autorité électorale avait appelé les candidats, les formations politiques et leurs soutiens à respecter les règles, à faire preuve de tolérance et à garantir un traitement égal entre les postulants. Elle veille aussi, comme le prévoit l'article 117 du Code électoral, à une répartition équitable des temps de parole à la radio et à la télévision.



Dimanche, les bureaux ouvriront de 8 heures à 18 heures. Le comptage des voix débutera dès la fermeture. Les résultats provisoires devront parvenir au président du Tribunal constitutionnel au plus tard le 17 novembre.