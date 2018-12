Clôture des dépôts au Conseil constitutionnel: les 7 sages ont jusqu’au 12 janvier pour valider et invalider

Les derniers dossiers des prétendants à la magistrature suprême seront reçus ce mercredi 26 décembre 2018 par les sept (7) Sages. Ces formalités accomplies, commencera le plus sérieux du travail du Conseil Constitutionnel à savoir l’examen de la validité des documents mis à leur disposition.



Cette étape franchie, les juges auront jusqu’au 12 janvier (45 jours avant la tenue du premier tour du scrutin) pour voir si les conditions pour leur participation à la Présidentielle du 24 février 2019 sont remplies. Si ce n’est pas le cas, leurs mandataires seront informés par notification.



Et à partir de cet instant, ils disposeront de 48 heures pour régulariser leur situation. Puis, le Conseil Constitutionnel sera tenu de publier la liste définitive des candidats de partis, de coalition ou indépendants 35 jours avant le 24 février prochain par affichage.



Pour le moment, 19 mandataires et sont acquittés de la tâche, mais ils disposent encore de quelques heures pour effectuer le déplacement jusqu’aux Almadies, siège du Conseil Constitutionnel.