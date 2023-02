Coach Cheikh Gueye sur le sacre du Sénégal au CHAN: "ces gosses sont champions parce qu’ils prennent des Tata et galèrent..."

L'ancien coach du Jaraaf de Dakar et du Stade de Mbour, Cheikh Gueye, a fait un plaidoyer pour tous les joueurs des championnats locaux du Sénégal après le sacre de l'équipe nationale locale du Sénégal au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2022 qui se déroulait en Algérie. Il a notamment rappelé, dans un texte poignant publié sur sa page Facebook, les conditions extrêmement difficiles et précaires dans lesquels ces joueurs qui ont honoré le Sénégal ce samedi, évoluent et vivent.



"Pourquoi ils sont des champions ???" semble-t-il s'interroger. Avant d'enchaîner: "Ils prennent les "Tata "1h de pieds pour aller s'entrainer ( De Keur Massar à ....) Certains galèrent pour recevoir leur dû ( des mois sans salaire) Ils n'ont pas de statut. Ils ne cotisent ni à l'Ipres ( sont simplement des prestataires). Ils sont pas affiliés à une mutuelle de santé. Etc etc mais ils sont là, ils sont de vrais champions et méritent d'être traités comme de vrais champions".



Coach Cheikh Gueye a terminé son texte en faisant une "MENTION SPECIAL A LEUR COACH PAPE THIAW".



Un fort plaidoyer qui décrit parfaitement les conditions misérables dans lesquelles évoluent les joueurs locaux sénégalais abandonnés par l'Etat et la Fédération sénégalaise de football qui ne se décarcassent que l'équipe national A de football.