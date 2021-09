Coalition avec Sonko, députés cités dans l’affaire des passeports, Locales 2022: Moussa Taye fait le point

Le Conseiller politique et porte-politique de Khalifa Ababacar Sall s’est exprimé sur les différentes questions d’actualité. Moussa Taye a donné son point de vue notamment sur la coalition du leader de Taxawu Senegaal avec Ousmane Sonko, les élections locales fixées en janvier 2022.



Evoquant l’affaire du trafic de passeports diplomatiques dans laquelle des députés, membres de Benno Bokk Yakaar (mouvance présidentielle) ont été cités, M. Taye déclare que « le régime de Macky Sall est un régime à scandales ».



« Le régime de Macky Sall est un régime à scandales. Depuis 2012, les scandales se suivent et deviennent plus graves. Et pire encore, ce sont de hautes autorités qui sont souvent impliquées. La gouvernance de Macky Sall est nébuleuse : c’est l’implication de députés dans des trafics de toutes sortes, c’est le scandale du pétrole, le scandale des marchés publics, le scandale de la gestion de la covid….», a avancé le Conseiller politique de l’ancien édile de Dakar dans un entretien avec Walf quotidien.



Evoquant la situation de son leader Khalifa Abacar Sall qui, en raison de son casier judiciaire ne pourra pas être candidat aux élections locales prochaines, Moussa Taye de préciser que : « Khalifa n’est pas candidat directement mais il se met au service de la coalition. C’est une posture honorable que de vouloir soutenir ses camarades. Il avait même lancé lors de sa dernière sortie que ces élections seront celles des jeunes et des femmes ».



Refusant de révéler les secrets sur les minutes des consultations avec le Parti démocratique sénégalais (Pds) qui a refusé de faire parti de la coalition « Yewi Askan Wi », Moussa Taye a tout de même tenu à apporter quelques précisions.



« Nous avions, la volonté de créer une grande coalition de l’opposition. Malheureusement, cela n’a pas abouti comme nous le souhaitions. Il faut cependant lever certaines équivoques. On nous a critiqués, calomniés. Même des transhumants de la pire espèce et des chroniqueurs en panne d’inspiration sont sortis de leur torpeur pour nous attaquer », a-t-il soulevé.



Seulement, a-t-il souligné, « à Taxawu Senegaal, nous n’avons pas une culture du déballage et nous sommes assez responsables pour ne pas divulguer les minutes de consultations, d’échanges et de réunions. C’est pourquoi, nous préférons tirer les leçons et avancer. Maintenant, nous travaillons à avoir les meilleures équipes au sein de Yewwi Askan Wi et à nous donner les moyens de remporter la victoire ».



Répondant à ceux qui disent que Khalifa Sall, membre de la coalition « Yewi Askan Wi », travaille pour Ousmane Sonko, M. Taye a rappelé l’objectif de ladite coalition : « Je rappelle que Taxawu Senegaal est une plateforme avec comme leader Khalifa Sall.

Nous travaillons en toute autonomie et avec des objectifs très clairs. Pour l’instant, nous sommes dans une coalition qui prépare les élections locales avec comme objectif de remporter le plus grand nombre de collectivités territoriales. Une fois que cet objectif sera atteint, nous continuerons à marcher ensemble pour les législatives ».