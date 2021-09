Coalition de Wade et Cie: Thierno Alassane Sall et le juge Dème claquent la porte après avoir donné leur accord

La Conférence des leaders du Congrès de la renaissance démocratique (Crd) dit avoir constaté que le Mouvement Ensemble du juge Ibrahima Dem et le Parti La République des Valeurs dirigé par l’ancien ministre Thierno Alassane Sall, après avoir donné leur accord pour la participation du CRD à la mise en place d’une coalition électorale de l’opposition se sont rétractés.



Dans un communiqué transmis à PressAfrik, la Conférence des Leaders du CRD dit prendre acte et va poursuivre la construction de la nouvelle coalition électorale de l’Opposition, avec Jotna, le PDS, BGG et AJ PADS.



Lundi soir, dans une notre diffusée sur sa page facebook, la République des valeurs a annoncé qu’elle ne se reconnaissait pas dans les alliances au niveau national. En conséquence, elle ne signera pas la charte de la coalition nouvellement annoncée, en l’occurrence la coalition de Abdoulaye Wade et ses camarades.



« Notre option de toujours a été de construire un vrai pôle alternatif ancré sur l'éthique et la citoyenneté. La République des valeurs reste ouverte à tous les Sénégalais, mouvements citoyens et forces politiques qui s'opposent résolument au régime actuel, pour une refondation de la République», a soutenu le parti dans un communiqué.



Face à cette situation, la République des valeurs « annoncera très prochainement les modalités de sa participation aux élections départementales et communales ».