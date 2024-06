Colère de certains agents à la Tds SA : la nouvelle directrice accusée de vouloir caser des proches évoque des mesures de compression

À la Société de télédiffusion du Sénégal (Tds SA), des grincements de dents se font sentir de la part de certains travailleurs dû à la vague de licenciement de la nouvelle directrice, Aminata Sarr.



Selon Bès-bi dans sa parution du jour, il lui est reproché de « vouloir caser ses proches en se débarrassant de certains agents recrutés par son prédécesseur ». Allégation dont elle se défend et justifie par « une mesure de compression » afin de rééquilibrer « l’importante masse salariale » qui menace la boite.



C’est ainsi poursuit, le journal que, « l’actuelle directrice a adressé une pile de notifications de rupture de contrats quelques jours après son entrée » évoquant des « raisons économiques » que la boite serait confrontée.



« Vu la situation économique difficile de l’’entreprise, et pour des raisons de réorganisations, je suis au regret de vous informer que notre collaboration prendra fin à compter du 31 juillet 2024 » a-t-elle fait savoir.



Cet argument d’Aminata Sarr ne semble pas convaincre les agents concernés, car « elle procède à de nouveaux recrutements depuis quelques jours » pourtant elle « dit que Tds ne peut supporter des gens que l’ex-directrice Nafissatou Diouf avait recrutés ».



« Ce sont des actes d’acharnements » fustige un membre du personnel de la société. Si cette situation de licenciement court les rues c’est parce que selon Bès-bi « Aminata Sarr dans sa quête de place pour ses compagnons, n’a pas épargné des agents recrutés sur contrat à durée déterminée » par ailleurs le journal a appris que « certains licenciés ont été approchés pour un règlement à l’amiable de leur sort ».



Jointe par Bès-bi, la remplaçante de Nafissatou Diouf justifie ses mesures par une « situation alarmante et un recrutement qui n’a pas respecté l’avis du Conseil d’administration et d’autres par la procédure ».



Toutefois Aminata Sarr dit que : « nous allons trouver des moyens de redéfinir leur positionnement au sein de l’entreprise parce que c’est aussi des espoirs pour leurs familles ».