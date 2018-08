Collecte de parrains : le Rewmi en ordre de bataille

«Nous rappelons que nous sommes contre le parrainage qui constitue un danger pour notre démocratie », a déclaré Déthié Fall qui se prononçait sur les préparatifs de la formation politique d’Idrissa Seck, pour collecter les parrains nécessaires à mettre à la disposition de ce dernier.



Déplorant «une anarchie» due à la «loi scélérate qu’est le parrainage», le dauphin d’Idrissa Seck annonce cependant qu’ils sont en ordre de bataille pour se conformer à la Constitution : «on a un candidat qui est Idrissa Seck, on a organisé un congrès d’investiture à Saly, on l’a choisi. Dès lors, pour que sa candidature soit effective, il faut passer par ce parrainage. Le parti Rewmi s'organise pour trouver le maximum de parrains à notre candidat qui est Idrissa Seck», informe-t-il.



Avant d’annoncer que : «dans les prochains jours il y a une grande rencontre avec tous les responsables du parti au niveau national et de la diaspora pour revenir avec eux sur la stratégie à déployer, les actions à mener sur le terrain pour assurer à notre candidat Idrissa Seck, le maximum de parrains. Ce ne sera pas difficile».