Diaobé-Kabendou : un corps sans vie découvert dans un jardin à Diaobé 1 Est

Un corps sans vie a été découvert ce mercredi matin dans un jardin situé au quartier Diaobé 1 Est, dans la commune de Diaobé-Kabendou, a appris le correspondant local de PressAfrik.



La victime a été identifiée sous le nom de Mohamed Moustapha Diaw, âgé de 35 ans et originaire de la région de Saint-Louis.



Alertés après la découverte macabre, les éléments de la brigade de gendarmerie de Diaobé, l’Infirmier Chef de Poste ainsi que les sapeurs-pompiers se sont rapidement rendus sur les lieux afin d’effectuer les constatations d’usage.



Après les premières opérations, le corps a été acheminé à la morgue du centre de santé de Vélingara. Les circonstances exactes du décès restent pour le moment inconnues. Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes pour faire la lumière sur cette affaire.



Ce nouveau drame intervient seulement un mois après la découverte d’un autre corps sans vie dans un jardin du quartier Gambissara Talata, ravivant l’inquiétude au sein des populations de la commune de Diaobé-Kabendou.