Raaya Music Awards : le sénégalais Meissa Mara meilleur slameur de l’Afrique de l’Ouest

L’artiste sénégalais Meissa Mara a remporté le prix de Meilleur Slameur de l’Afrique de l’Ouest lors de la dixième édition des Raaya Music Awards, tenue le samedi 9 mai dernier. Cette distinction internationale vient couronner un parcours marqué par une identité artistique singulière mêlant poésie, spiritualité et modernité.
Reconnu pour l'authenticité de ses textes et son fort impact sur les réseaux sociaux, Meissa Mara s'impose désormais comme l'un des principaux ambassadeurs du slam sénégalais. Ce sacre confirme le rayonnement croissant de la discipline et la place prépondérante de l'artiste dans le paysage culturel ouest-africain.
Reconnu pour l'authenticité de ses textes et son fort impact sur les réseaux sociaux, Meissa Mara s'impose désormais comme l'un des principaux ambassadeurs du slam sénégalais. Ce sacre confirme le rayonnement croissant de la discipline et la place prépondérante de l'artiste dans le paysage culturel ouest-africain.
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