Colombie: à San José de Uré, les dégâts sans fin de la mine de nickel

Le géant minier rejette ces accusations : « De nos cheminées sort uniquement de la vapeur d’eau. Quant à ce nuage rose, il s’agit sûrement d’une faille du système, c’est une exception », réplique Pedro Oviedo, chef des opérations, auprès de Forbidden Stories. À en croire la direction de la mine, son activité n’a pas d’effet sur la santé des habitants. « Non, il n’y en a pas, tranche le responsable. Ce qu’on voit autour de nos opérations, et dans la zone en général, c’est une série de besoins non satisfaits, de déterminants sociaux qui vont au-delà de la présence de Cerro Matoso », poursuit le responsable.



Qui croire ? Pour Mauricio Madrigal, spécialiste de droit de l’environnement à l’Université des Andes, « il n’y a pas d’information publique complète, actualisée et facilement accessible. Pas de suivi pour vérifier, valider ou disqualifier ces données. C’est à l’État d’y veiller. »



En 2017, la Cour constitutionnelle avait aussi l’État dans le viseur. Son arrêt historique reprochait aux autorités de régulation, nationales comme régionales, d'avoir certifié que la mine n'affectait pas la qualité de l'air et respectait des normes environnementales… qui n’existaient pas encore en 2017.



Une clinique dont de nombreux habitants n’ont jamais entendu parler

Du côté de l’Agence nationale des mines - chargée de délivrer les titres miniers - on reconnaît un « retard réglementaire » et l’urgence de réformer le code minier [qui date de 2001 - NDLR.] pour mieux encadrer l’industrie. Son patron Alvaro Pardo dénonce une étude réalisée pour le compte de Cerro Matoso dans le but de connaître les « agents déterminants » de la contamination causée par la mine. « Elle s’est appuyée sur des sources secondaires, et pas primaires, c’est-à-dire la population. De plus, elle analyse toutes les émissions alentour, et pas exclusivement celle de la mine », critique le responsable.



Alors que les membres des communautés se plaignent de maladies inexpliquées, la clinique Panzenu se présente comme « un centre de soins permanent et gratuit pour eux », soutient son directeur. À San José de Uré, commune de 11 000 habitants, plusieurs personnes interrogées (voir ci-dessous) affirment n’avoir jamais entendu parler de la clinique, située à Montelibano, à une trentaine de kilomètres.