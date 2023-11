Combat Modou Lô et Ama Baldé : le CNG sanctionne les deux lutteurs

Après avoir été félicité par le Comité national de gestion de lutte (CNG) pour l'esprit de fair-play dont Modou Lô et Ama Baldé ont fait montre lors du combat royal royal du 5 novembre, les deux lutteurs ont été quand même sanctionnés.



Le chef de file de l'écurie Rock Énergie et le fils de Falaye Baldé ont été punis. Ama Baldé a été délesté de 3 670 000 FCFA. Modou Lô a perdu 700 000 FCFA. Il leur est reproché la casse des sièges des tribunes et le surplus d'accompagnateurs.



Défait dans son face-à-face avec le Roi des Arènes, Ama Baldé a vu le CNG lui reprocher d'avoir pris trop de temps dans la préparation mystique.



Pour rappel, Modou Lô a conservé son titre de Roi des arènes en dominant Ama Baldé, dimanche dernier à l’Arène nationale.



Pour saluer leur attitude avant, pendant et après leur confrontation, le CNG a décidé d’honorer Modou Lô et Ama Baldé. La cérémonie d’hommage est prévue ce lundi 13 novembre à l’Arène nationale.